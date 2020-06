The Mandalorian - kiedy premiera 2. sezonu? Twórca o dacie w epoce koronawirusa

fot. materiały prasowe

W lutym 2020 roku ujawniono, że premiera 2. sezonu The Mandalorian ma odbyć się w październiku 2020 roku. Jednak potem wybuchła pandemia koronawirusa, która opóźniła dziesiątki seriali. Hit Disney+ ze świata Gwiezdnych Wojen nie będzie jednym z nich. Jon Favreau, twórca i scenarzysta potwierdza, że premiera odbędzie się w październiku.

Favreau uczestniczył w festiwalu online ATX TV, podczas którego powiedział tak:

- Mieliśmy szczęście skończyć zdjęcia przed lockdownem. Dzięki temu, jak zaawansowani technologicznie są Lucasfilm i ILM byliśmy w stanie zdalnie pracować nad montażem z efektami specjalnymi. 2. sezon będzie dostępny zgodnie z planem na Disney+ w październiku.

Natomiast Bryce Dallas Howard, jedna z reżyserek pierwszego sezonu, zdradziła, jak stworzyli kultową scenę z Baby Yodą pijącym z kubeczka, który stał się hitem Internetu i memem. Słynna aktorka tłumaczy, że podczas pracy na planie jej dzieci były obecne, ale wyjaśnia, że nawet zanim do tego doszło, gdy pracowała przy storyboardach, jej córkach zawsze ją pytała, gdzie jest dziecko? W kontekście Baby Yody.

- Jon wziął to pod uwagę, bo uznał, że skoro dziecko zastanawia się, gdzie on jest, musimy wiedzieć przez cały czas, gdzie on jest. Dzieciaki reagowały w taki sposób, że traktowały go jako kogoś prawdziwego, więc gdy był on zagrożony, musiały go widzieć przez cały czas. Musiały wiedzieć, że jest bezpieczny. Z tego powodu tworzyliśmy różne sceny po to, by widzowie wiedzieli, że jest on bezpieczny - mówi.

Takim sposobem wymyślali właśnie te różne zabawne momenty jak Baby Yoda z kubeczkiem.

fot. materiały prasowe

Jon Favreau tłumaczy też jak Boba Fett inspirował ich podczas tworzenia The Mandallorian.

- Wszyscy kochaliśmy Bobę Fetta, ale nie dostaliśmy go tak dużo, jakbyśmy chcieli. Bezceremonialnie skończył się w Powrocie Jedi. Chcieliśmy stworzyć kogoś, kto mógłby być zgodny z tym, czego wszyscy po nim oczekiwaliśmy, gdy byliśmy młodzi - wyjawia.