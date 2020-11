Spider-Man 3 - Tom Holland oznajmia początek prac nad filmem. Benedict Cumberbatch przybył na plan?

fot. Marvel/Sony

W Atlancie rozpoczęto prace na planie widowiska Spider-Man 3, będącego częścią Kinowego Uniwersum Marvela. Tom Holland przybył do miasta i zamieścił w sieci wpis z gifem z planu Spider-Man: Homecoming, w którym oznajmia początek zdjęć do produkcji. Materiał możecie zamieścić poniżej. Ponadto najprawdopodobniej prace nad tym widowiskiem rozpoczął Benedict Cumberbatch. Może o tym świadczyć pojawienie się na planie nowego filmu o Pajączku osobistego fryzjera aktora, który dbał o jego fryzury we wszystkich widowiskach MCU.

Szczegóły fabuły trzeciej części nie są znane. Wiadomo, że w produkcji mają pojawić się Doctor Strange jako nowy mentor Spider-Mana oraz Electro grany przez Jamie Foxxa. W sieci pojawiła się jakiś czas temu nowa plotka odnośnie fabuły. Podobno w produkcji mamy zobaczyć postać Spencera Smythe i jego Spider-Slayers, czyli wielkie pająki-roboty, które w komiksach polowały na bohatera. Oczywiście póki co należy traktować tę informację z przymrużeniem oka.

Spider-Man 3 - premiera filmu 17 grudnia 2021 roku.