Tom Holland spełnił marzenie chorego chłopca o zostaniu Spider-Manem

Źródło: Marvel/Sony

Wcielający się w rolę Spider-Mana Tom Holland należy do grona aktorów, którzy swą popularność potrafią wykorzystać w najlepszy możliwy sposób - pomagając i umilając życie innym. To właśnie dzięki Hollandowi pacjent dziecięcego szpitala w Atlancie, chłopiec po transplantacji serca, będący fanem marvelowskiej postaci, sam mógł zostać Spider-Manem.

Na Twitterze ukazało się właśnie wideo, zamieszczone przez użytkownika Jaimiego Trueblood, które ukazuje transformacje Jerrego, chłopca po przeszczepie, w superbohatera. Na filmie Tom Holland rzuca mu maskę Spider-Mana. Później widzimy Jerry'ego jako superbohatera, a na końcu pojawia się fanowski plakat Spider-Jerry: Close to Home.

Jak donosi portal The Direct, scena z Tomem Hollandem została nakręcona kilka lat temu, podczas produkcji filmu Spider-Man: Homecoming. Aktualnie Jerry czuje się dobrze i jest zachwycony zarówno plakatem, jak i wideo.

https://twitter.com/thecdmedad/status/1322585827562512384

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Tom Holland wnosi radość do życia najmłodszych pacjentów. Aktor już od lat odwiedza szpitale dziecięce w przebraniu Spider-Mana. Wygląda na to, że Tom Holland jest superbohaterem także w prawdziwym życiu.