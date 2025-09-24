placeholder
Spider-Man 4 - nowe wideo i zdjęcia z planu. Pajączek kontra czołg

Prace nad Spider-Manem 4 zostały wstrzymane na tydzień przez kontuzję Toma Hollanda. Teraz jednak ruszyły z powrotem i mamy pierwsze nowe materiały z planu.
Paulina Guz
Tagi:  Spider-Man 4 
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Całkiem nowy dzień fot. Instagram Toma Hollanda / Marvel Studios
Wyciekło nowe nagranie z planu nadchodzącego widowiska Spider-Man: Brand New Day. Widać na nim Pajączka w akcji. Bohater za pomocą swojej sieci przyczepił się do jadącego czołgu. Wygląda to tak, jakby próbował zatrzymać pojazd, który wymknął się spod kontroli. Niektórzy spekulują też, że w środku może znajdować się próbujący uciec z więzienia złoczyńca. Na filmiku można zauważyć też umundurowane osoby z bronią, które prawdopodobne pochodzą z Departamentu Kontroli Szkód, choć plakietki na ich strojach są niewyraźne. Peter Parker miał już w końcu z nimi problemy w poprzedniej części, czyli Bez drogi do domu, no i znani z tego, że nie pałają szczególną sympatią do samozwańczych stróży prawa w maskach. Całe wideo, a także garść świeżutkich zdjęć z planu, możecie zobaczyć poniżej.

Spider-Man 4 - nowe wideo i zdjęcia z planu

Spider-Man 4 - nagranie z planu

Spider-Man 4 - nagranie z planu
Spider-Man 4 - co wiemy o filmie MCU?

Premiera filmu Spider-Man: Brand New Day jest zaplanowana na 31 lipca 2026 roku. Na razie nie zdradzono żadnych szczegółów odnośnie fabuły. Według przecieków możemy jednak spodziewać się, że cameo będzie miał Punisher. Scooperzy twierdzą, że odegra ważną rolę, choć na początku nie zapałają do siebie sympatią z Peterem Parkerem i to bardziej okoliczności zmuszą ich do współpracy. W główną rolę ponownie wcieli się Tom Holland. Niestety, aktor niedawno uległ kontuzji na planie, przez co wstrzymano zdjęcia na tydzień. Na szczęście nie było to nic poważnego. Źródła zagranicznych portali dziennikarskich uspokajają też, że nie wpłynie to na datę premiery filmu. 

Źródło: X, YouTube, CBR

Paulina Guz
