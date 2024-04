Deadpool & Wolverine - szczegóły ról trzech znanych X-Menów. Scena po napisach ma wgnieść w fotel

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Deadpool & Wolverine

Według rzetelnego użytkownika Twittera/X znanego jako MyTimeToShineHello, którego doniesienia często się sprawdzają, poznał on szczegóły ról trzech X-Menów w filmie Deadpool & Wolverine. Według niego Elektra (Jennifer Garner), Gambit (według plotek Channing Tatum) oraz X-23 (z filmu Logan: Wolverine) są częścią ruchu oporu w miejscu zwanym Pustka (Void), który walczy z Cassandrą Novą i złoczyńcami, których zebrała wokół siebie. Jej żołnierzy widzieliśmy przez chwilę w zwiastunie. Byli tam między innymi znani z filmów o mutantach Deathstrike,Azazel czy Toad.

Deadpool & Wolverine - scena po napisach

Ten sam scooper ujawnił, że scena po napisach jest już gotowa. Nie ma jednak zamiaru publikować szczegółowych informacji o niej, by nie psuć ludziom wrażenia, bo to coś naprawdę dobrego, co wgniecie ich w fotel

- Nie wierzę, że udało im się to nakręcić bez wycieku informacji na ten temat.

Doniesienia MyTimeToShineHello o scenie po napisach potwierdził... sam Rob Liefeld, twórca postaci Deadpoola, który jest konsultantem przy filmie.

Fani już spekulują, co to może być - biorąc jednak pod uwagę stawkę MCU w kwestii Sagi Multiwersum i jak ważnym aspektem historii są alternatywne światy równoległe, pewnie ma to z tym związek. Można założyć, że Wolverine i Deadpool przenieśli się do MCU, ale dalej to już lawina spekulacji, co tam dokładnie pokażą.

https://twitter.com/robertliefeld/status/1783196908816904238

Deadpool & Wolverine - gadżety

Do sieci trafiły zdjęcia dwóch figurek kolekcjonerskich, na których widzimy Deadpoola i Wolverine'a w kostiumach. Przygotowano je w Japonii w ramach promocji filmu.

https://twitter.com/TaurooAldebaran/status/1782958492552249818

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku w kinach.

