Spider-Man 4 i nowe plotki. Potencjalny tytuł i opis fabuły; kto może zagrać w filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony/Marvel

Spider-Man 4 z powracającym Tomem Hollandem wejdzie do kin 26 lipca 2026 roku, a reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, bazując na scenariuszu napisanym przez Chrisa McKennę oraz Erika Sommersa. I to właściwie tyle, co wiemy o kolejnych przygodach Pajączka. W przypadku krążących plotek możemy mówić więcej. Do sieci trafiły kolejne pogłoski od Production Weekly. Trzeba jednak zaznaczyć, że to źródło często wprowadza w błąd, dlatego poniższe informacje należy traktować z dużym przymrużeniem oka.

fot. Marvel Studios / Sony Pictures

Spider-Man 4 - plotki o fabule i tytule filmu

Oto prawdopodobny opis fabuły nadchodzącego Spider-Mana:

- Po wydarzeniach z Avengers: Doomsday, Peter Parker jest zdeterminowany, by wieść normalne życie i skupić się na college'u, odsuwając obowiązki Spider-Mana na dalszy plan. Jednak jego spokój zakłóca nowe, śmiertelne niebezpieczeństwo, które zagraża jego przyjaciołom. Ze stawkami wyższymi niż kiedykolwiek, Peter niechętnie powraca do roli Spider-Mana i znajduje nieoczekiwanego sojusznika, by chronić tych, których kocha.

Po wcześniejszych plotkach o King in Black nowy potencjalny tytuł brzmi następująco: Spider-Man: Brand New Day. Jest to nawiązanie do komiksów, gdy status quo Spider-Mana zostało odświeżone po zakończeniu jego małżeństwa z Mary Jane Watson.

Mówi się również, że do obsady dołączą Andrew Garfield, Michael Keaton i Robert Downey Jr., ale ta informacja wydaje się zlepkiem wcześniejszych plotek o Spider-Manie 4.