Spider-Man: Across the Spider-Verse - tak wygląda złoczyńca z animacji. Jest grafika

fot. Sony

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) był promowany podczas trwającego festiwalu Annecy. Z tej okazji opublikowano grafikę, która przedstawia głównego złoczyńcę tej historii. Jego głosem będzie Jason Schwartzman. Ponadto ogłoszono, że na ekranie zobaczymy kapitana George'a Stacy'ego, ojca Spider-Gwen, którego głosem będzie Shea Whigham. Natomiast Jorma Tacone podłoży głos pod złoczyńcę znanego jako Sęp, a Rachel Dratch będzie pedagogiem z liceum Milesa Morales.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man - kim jest Spot?

Spot to główny złoczyńcą tej historii i to jego widzimy na grafice w starciu ze Spider-Gwen i Milesem Moralesem. W komiksach Marvela czarny charakter znany jako Spot naprawdę nazywał się Jonathan Ohnn. Zrobił doktorat na M.I.T. Jako naukowiec pracował dla Kingmana i miał zadanie odtworzyć sztucznie moce superbohatera Cloaka. Stworzył on czarny, okrągły portal, ale tak bardzo wyciągnął on energię z miasta, że zasilanie padło, czego efektem była destabilizacja portalu. Aby jakoś uratować pracę, wszedł w portal, który wysłał go do innego wymiaru. Był on częściowo światłem, częściowo mrokiem. Ta sytuacja doprowadziła do radykalnej transformacji jego ciała, dając mu moce. Jego ciało zostało pokryte portalami, które mógł wykorzystywać do walki.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera 2 czerwca 2023 roku tylko w kinach.