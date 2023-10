Marvels – kiedy pojawią się pierwsze recenzje? Marvel może obawiać się przyjęcia filmu

Fot. Marvel

Wszystko na to wskazuje, że Marvels nie będzie kolejnym wielkim kinowym hitem. Niedawne prognozy finansowe nie dają filmowi większych szans na odniesienie sukcesu. Najnowsza produkcja Marvela może zaliczyć niechlubny rekord najgorszego otwarcia dla całego MCU, które należy do Incredible Hulk z 2008 roku. Studio najwyraźniej obawia się przyjęcia swojego filmu, dlatego pierwsze opinie i recenzje pojawią się na krótko przed premierą Marvels w kinach.

Marvels – kiedy w sieci pojawią się pierwsze opinie

Według najnowszych doniesień embargo na reakcje publikowane w mediach społecznościowych spada dopiero 8 listopada o 6:00 czasu polskiego. Z kolei recenzje pojawią się w sieci tego samego dnia, ale o 18:00 czasu polskiego. Warto wspomnieć, że 8 listopada Marvels debiutuje na kilkunastu rynkach na całym świecie, w tym we Włoszech, Korei, czy Niemczech.

Do tej pory embargo na recenzje znikało na przynajmniej jeden dzień przed premierą filmu w pierwszych krajach. Nawet Avengers: Koniec gry miał przedpremierowe opinie w serwisach społecznościowych na dwa dni przed kinowym debiutem. Spekuluje się jednak, że Marvel mógł przedłużyć embargo na recenzje ze względu na dodanie do filmu dużej sceny, która wypełniona jest spoilerami. Studio może obawiać się, że opinie będą do niej nawiązywać, chociaż pewne jej szczegóły wyciekły już do sieci.

Marvels – fabuła

Carol Danvers, znana także jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z rasy Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Konsekwencją tego zdarzenia jest zdestabilizowany wszechświat, z którym Carol musi teraz się uporać. Kiedy obowiązki wysyłają ją do tajemniczej anomalii związanej z rewolucjonistami Kree, jej moce zostają powiązane z Kamalą Khan (znaną jako Ms Marvel), czyli jej największą fanką z Jersey City, oraz przybraną siostrzenicą, astronautką z organizacji S.A.B.E.R. – Moniką Rambeau. Nietypowe trio musi połączyć siły i nauczyć się razem współdziałać, by uratować wszechświat przed nowym zagrożeniem.

Marvels pojawi się w polskich kinach już 10 listopada.

