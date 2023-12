Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - oficjalny update. "To będzie satysfakcjonujące zakończenie trylogii"

fot. Sony Pictures Animation

Premiera filmu Spider-Man: Beyond the Spider-Verse była początkowo zaplanowana na 29 marca 2024 roku, jednak później produkcja została usunięta z oficjalnego harmonogramu studia Sony. To opóźnienie mogło zostać spowodowane strajkiem SAG-AFTRA, który trwał od 24 lipca do 9 listopada, a jego skutki odbiły się echem w całym Hollywood.

Od tego czasu nie zaktualizowano statusu projektu, co z kolei wywołało wśród fanów niepokój, że czekanie na kontynuację filmów Spider-Man Uniwersum i Spider-Man: Poprzez multiwersum może się znacznie przedłużyć. Jednak wreszcie pojawił się jakiś update w sprawie: producent Chris Miller podczas wydarzenia For Your Consideration w Nowym Jorku zapowiedział, że praca idzie pełną parą. Zobaczcie sami.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - oficjalny update

Poniższy filmik opublikował krytyk i uczestnik wydarzenia Jonathan Sim na platformie X. Słychać w nim, jak Chris Miller mówi:

Produkcja trwa. Naprawdę jesteśmy podekscytowani tym, w jakim kierunku zmierza ta historia. Myślę, że to będzie satysfakcjonujące zakończenie trylogii, równie wzruszające, co dwa pozostałe filmy. Siedzimy w tym "po uszy".

https://twitter.com/TheJonathanSim/status/1733916335447392731

Oczywiście, nie podano nowej daty premiery Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, jednak sam fakt, że prace nad projektem nie zostały wstrzymane i nie zwalniają tempa, powinien uspokoić fanów co do jego statusu. Wciąż jednak musimy poczekać na potwierdzenie, jak duże okaże się być opóźnienie.

