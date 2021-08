Spider-Man: Bez drogi do domu - co sugerują opisy zabawek? Doktor Strange na zdjęciu z planu

fot. Marvel

Oficjalnie szczegóły fabuły Spider-Man: Bez drogi do domu nie są znane, ale z plotek wiemy, że motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych będzie tutaj kluczowy, tak jak w innych widowiskach MCU. Według tej koncepcji w każdym z tych światów istnieją bohaterowie z różnych filmów i seriali opartych na komiksach Marvela. Tak też według plotek na ekranie mamy podobno zobaczyć Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a w rolach Spider-Manów czy serialowego Daredevila w wykonaniu Charliego Coxa. Na razie jednak nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia fabuły, plotek oraz występów.

Jedyne źródło potencjalnych informacji stanowią zabawki oraz znajdujące się na pudełkach opisy. Na nowych zestawach mamy hasła potwierdzające koncept multiwersum w nadchodzącym filmie. Entertainment Earth publikuje między innymi opis:

Przebij się do innego wszechświata dzięki Spider-Man: No Way Home Hero Blasters! Te zabawne blastery pozwolą Ci przenieść filmowe przygody do domu, pod warunkiem, że znajdziesz drogę powrotną.

Czyżby zatem złote bransolety widoczne na kostiumie Pajączka z nowych zestawów zabawek pozwalały mu na podróżowanie po innych uniwersach? Mamy też opis z opakowania twierdzący, że "przyszłość uniwersum nigdy nie była mniej pewna niż w Spider-Man: Bez drogi do domu... Jakie szaleństwa zostaną uwolnione, gdy Peter stanie twarzą w twarz z nieograniczonymi możliwościami?". Zdjęcia zabawki:

Do sieci trafiło także zdjęcie z planu filmu. Widzimy na nim Spider-Mana oraz Doktora Strange'a, najprawdopodobniej przed Sanctum Sanctorum. Zobaczcie:

Premiera w polskich kinach 17 grudnia 2021 roku, więc tak jak w USA.