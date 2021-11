Spider-Man: Bez drogi do domu - najdłuższa przygoda Pajączka do tej pory? Ile może trwać seans?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Spider-Man: Bez drogi do domu to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów Marvela. Po Internecie krąży wiele teorii odnoście produkcji, a najnowsza plotka, pochodząca z brazylijskiej strony Ingresso, która sprzedaje bilety, mówi o możliwej długości najnowszej części przygód Pajączka. Według niej seans miałby trwać 2 godziny i 39 minut. Oznacza to, że widowisko byłoby 26 minut dłuższe od Spider-Mana: Homecoming i całe pół godziny dłuższe od Spider-Mana: Daleko od domu. Do tej pory to The Amazing Spider-Man 2 z 2014 roku miał najdłuższy seans we franczyzie i trwał 142 minuty.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Są także plotki odnośnie tego, że w Spider-Manie: Bez drogi do domu pojawią się aż trzy Pajączki. Oprócz tego, w którego wciela się Tom Holland, miałyby być to warianty Petera Parkera, grane przez takich aktorów jak Tobey Maguire i Andrew Garfield. Doktor Octopus, Zielony Goblin i Electro są potwierdzonymi złoczyńcami, ale fani spodziewają się też między innymi Sandmana, a nawet Venoma.

Spider-Man: Bez drogi do domu - polska premiera 17 grudnia 2021 roku.