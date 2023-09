Spider-Man: Bez drogi do domu - Michael Keaton mógł być w filmie. Szkic koncepcyjny to pokazuje

Źródło: Marvel

Phil Saunders to artysta tworzący szkice koncepcyjne dla Marvel Studios. Pracował on także przy superprodukcji Spider-Man: Bez drogi do domu. Niedawno w swoich mediach społecznościowych opublikował szkic koncepcyjny pokazujący, że Adrian Toomes/Sęp naprawdę był brany pod uwagę do tego widowiska na pewnym etapie realizacji filmu.

Spider-Man: Bez drogi do domu - szkice

Spider-Man: No Way Home

Wraz z opublikowanym szkicem artysta dodał, że scenariusz przechodził wiele zmian, by dopasować go do powiazań z MCU oraz do dostępności aktorów. Tym samym sugeruje, że Michael Keaton nie mógł zagrać, bo miał w tym czasie inne zobowiązania kontraktowe.

Według Saundersa w pierwotnej wersji Peter Parker miał poprosić Toomesa o pomoc ze sprawą pojawiających się z multiwersum złoczyńców.

Na razie nie wiadomo, czy jest pod uwagę brany powrót Michaela Keatona do roli Sępa. Po raz pierwszy zobaczyliśmy go w filmie Spider-Man: Homecoming, a potem miał cameo w krytykowanym.

