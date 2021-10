Spider-Man: Bez drogi do domu - Tom Holland sugeruje, że pojawi się stary Pajączek? Zobaczymy Sinister Six?

Empire/Sony

Spider-Man: Bez drogi do domu jest już porównywany do Avengers: Koniec gry. Dzieje się tak, ponieważ wielkość przedsięwzięcia jest ogromna. W filmie powróci wielu znanych złoczyńców ze starych filmów o Pajączku, takich jak Zielony Goblin, Doktor Octopus czy Elektro. Sandman i Jaszczur też są dość pewnymi opcjami. Brakuje więc tylko jednej postaci, by zebrać z nich kultową drużynę Sinister Six. Wcześniejsze plotki sugerowały, że ostatnim członkiem zespołu miałby być Rhino, który na krótko pojawił się w filmie Niesamowity Spider-Man 2. Jednak ostatnie doniesienia temu zaprzeczają.

DanielRPK, dobrze poinformowany dziennikarz, poparł ViewerAno, że Rhino nie pojawi się w Spider-Manie: Bez drogi do domu. W związku z czym stworzenie Sinister Six stoi pod znakiem zapytania. Na razie jednak wciąż są to tylko spekulacje.

Choć powrót Toby'ego Maguire'a i Andrew Garfielda nie został nigdzie oficjalnie potwierdzony, wiele osób uważa go za bardzo prawdopodobny scenariusz. Tom Holland zdradził podczas rozmowy z Empire, że jest pewna scena, najbardziej niesamowita, jaką do tej pory nakręcił. Są w niej Peter Parker, ciocia May, "Happy" Hogan i postać, której tożsamości nie może ujawnić. Czy to możliwe, że tym tajemniczym bohaterem może być jeden ze starych Pajączków?

Są to cztery osoby siedzące przy stole, rozmawiające o tym, jak to jest być superbohaterem, to było niesamowite. Któregoś dnia oglądaliśmy tę scenę z bratem i nasze szczęki były dosłownie na podłodze z wrażenia.

Książka The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe dostarczyła też wielu nowych i zakulisowych informacji na temat MCU. Jedną z nich jest to, jak filmy z podwórka Toma Hollanda pomogły stworzyć sceny walki w Spider-Man: Homecoming. Aktor miał już wcześniej doświadczenie w gimnastyce, a częścią jego pracy było wysyłanie materiałów wideo do Jona WattsaJon Watts, na których ćwiczył różne sztuczki i triki z braćmi w ogrodzie. Później pomagało to stworzyć sceny walki na planie zdjęciowym.