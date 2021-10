Spider-Man: Bez drogi do domu - Pajączek na nowych okładkach. Wskazówki do pozostałych wrogów?

Empire/Sony

Spider-Man: Bez drogi do domu to film wyczekiwany przez fanów na całym świecie. Ogromna popularność zwiastuna dowodzi, że widzowie mocno czekają na starcie Spider-Mana z Doktorem Octopusem i Green Goblinem z innego uniwersum. Nowe okładki Empire zdają się potwierdzać także dwóch innych przeciwników, z którymi zmierzy się Peter Parker.

Na jednej z okładek widzimy mackę Doktora Octopusa (Alfred Molina), a także tytułowego bohatera (Tom Holland) w nowym kostiumie. Widać także broń Green Goblina, która rzucona została w zwiastunie filmu. Ciekawa jest jednak druga okładka, ponieważ widzimy na niej symbol błyskawicy, co można odnieść do postaci Electro, w którego prawdopodobnie wcieli się Jamie Foxx, a także piaskową rękę, należącą być może do Sandmana. Zobaczcie sami (dwie pierwsze w galerii):

Spider-Man: Bez drogi do domu

Wciąż nie wiadomo, czy zobaczymy w produkcji wcześniejsze wcielenia Spider-Mana z dużego ekranu. Mieliby ponownie do swoich ról wrócić Tobey Maguire i Andrew Garfield, ale to wciąż pozostaje niepotwierdzone. Nowy numer Empire ma ukazać się 28 października. Być może dostaniemy wtedy nową porcję zdjęć.

Spider-Man: Bez drogi do domu zadebiutuje w kinach 17 grudnia 2021 roku.