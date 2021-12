Spider-Man: Bez drogi do domu - Zielony Goblin w nowym kostiumie. Willem Defoe rzuca bombę

fot. materiały prasowe

Dzięki krótkiemu fragmentowi promującemu film Spider-Man: Bez drogi do domu możemy zobaczyć Zielonego Goblina w nowym kostiumie. Wyraźnie widać twarz powracającego do tej roli Willema Dafoe, który tym razem nosi kaptur i rzuca charakterystyczną bombę, którą Peter Parker stara się przejąć. Wiemy z trailera, że Zielony Goblin najpierw będzie mieć kostium znany z filmu Spider-Man w reżyserii Sama Raimiego i dopiero potem zmieni on na ten, który widzimy na zrzucie ekranu.

Spider-Man: Bez drogi do domu - nowy Zielony Goblin

Spider-Man: Bez drogi do domu - Zielony Goblin

Spider-Man: Bez drogi do domu - złoczyńcy o rolach

Alfred Molina, Jamie Foxx oraz Willem Dafoe opowiadają o powrocie do ról po latach. Nie ma tu żadnych odkrywczych informacji, ale czuć szczerą ekscytację panów, którzy świetnie się bawią, wracając jako złoczyńcy. Foxx szczególnie jest podekscytowany tym, że jego Electro nie jest niebieski.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.