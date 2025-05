Wiemy już, kogo w Spider-Man: Brand New Day gra Sadie Sink. Tę rolę wskazywał mało kto

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

NBC

Reklama

Fani Marvela już od jakiegoś czasu zastanawiali się nad tym, kogo w Spider-Man: Brand New Day sportretuje gwiazda serialu Stranger Things, Sadie Sink, wcześniej uznawana za bezdyskusyjną faworytkę do roli Jean Grey w MCU. Wygląda na to, że przypuszczenia wielu z nas w całej sprawie okazały się błędne. Jak donosi John Rocha w podcaście "The Hot Mic", młoda aktorka ma zagrać Mayday Parker, córkę Petera Parkera i Mary Jane Watson.

Przypomnijmy, że według krążących w sieci teorii bohaterka okaże się dzieckiem Pajączka portretowanego przez Tobeya Maguire'a.

W komiksach Mayday Parker była najstarszą córką Parkerów w alternatywnej rzeczywistości. W tym świecie rodzice Mayday początkowo myśleli, że dziewczynka zmarła w trakcie porodu. Później jednak sytuacja się zmieniła, a latorośl Petera B. Parkera zastąpiła go jeśli idzie o funkcję superbohaterską po tym, gdy heros stracił nogę w czasie walki z Zielonym Goblinem. Sama Mayday zyskała pajęcze moce, działając następnie jako Spider-Girl.

20 najbardziej niewykorzystanych postaci w MCU

Spider-Man: Brand New Day zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku.