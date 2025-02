Producent Dragon Ball wyjaśnia chronologię serii Daima. "To była decyzja Akiry Toriyamy"

fot. Netflix

Dragon Ball Daima rozgrywa się niedługo po wydarzeniach z sagi Majin Buu, a producent nowego anime wyjaśnił, dlaczego wybrano właśnie ten moment w osi czasu serii. W nowej przygodzie Goku i Supreme Kai po raz pierwszy w historii Dragon Balla trafiają do Demonicznego Wymiaru, jednak umiejscowienie tej historii w fabule całej serii sprawia, że wydarzenia z Daima nie wpłyną znacząco na to, co działo się wcześniej ani później. Okazuje się, że był to świadomy wybór dokonany przez zmarłego twórcę serii, Akirę Toriyamę.

Czemu Dragon Ball Daima to interquel?

Producent Dragon Ball, Akio Iyoku, podzielił się szczegółami na temat decyzji umiejscowienia serii Daima w tym konkretnym momencie:

Toriyama osobiście napisał tę historię, która jest bezpośrednio związana z sagą Majin Buu. Chcieliśmy uwypuklić, jak wszystko jest ze sobą powiązane… Nie wprowadzamy nowych pomysłów do fabuły, a zamiast tego rozwijamy elementy, które już były obecne w świecie Dragon Ball.

Iyoku twierdzi, że decyzja została podjęta z myślą, że Dragon Ball to globalna marka, która musi zostać przyjęta przez ogromną publiczność. Nikt nie był do końca pewien, jak widzowie przyjmą tę koncepcję. Zaangażowanie Toriyamy w projekt również było zaskoczeniem, ponieważ zespół początkowo planował, żeby rola twórcy była mniejsza, ale ten stał się tak zaangażowany w projekt, że ostatecznie zajął się niemal wszystkim.