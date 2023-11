Chandler Riggs jako Peter Parker? Fanowski film o Spider-Manie będzie... horrorem

zrzut ekranu. locustgarden via Instagram

Spider-Man to bezdyskusyjnie jedna z najpopularniejszych i najbardziej ikonicznych postaci popkultury, zatem nie powinna dziwić ilość fanowskich filmów pokazujących tę postać w mniejszej skali i z mniejszym budżetem. Kultura fanowska od lat potrafiła zaskakiwać, zachwycać, ale też wzbudzać kontrowersje swoimi produkcjami, tak jak niedawny Spider-Man: Lotus. Tym razem na tapet wzięto koncepcję przedstawienia historii Spider-Mana jako... horroru.

Co zaskakujące: w rolę przyjaznego pajączka z sąsiedztwa ma się wcielić aktor znany publiczności z serialu The Walking Dead. Chandler Riggs, który odgrywał rolę Carla Grimesa, syna głównego bohatera, teraz będzie miał okazję przedstawić swoją wersję Petera Parkera. Film na ten moment nie ma tytułu, ale przewidziana data premiery wskazuje na końcówkę 2023 roku. O produkcji zrobiło się głośno za sprawą viralowego filmiku na TikToku autorstwa reżysera projektu, Andy'ego Chena oraz Instagramowego posta. Chen jest odpowiedzialny za inną horrorową adaptację znanej postaci, mianowicie... Shreka. Jego fanowski film zebrał do tego czasu niemal trzy miliony wyświetleń na YouTube.

Chandler Riggs i nieudana przygoda ze Spider-Manem

Chandler Riggs już wcześniej usiłował wcielić się w rolę Petera Parkera, kiedy starał się o rolę Pajączka w filmie Kapitan Ameryka: Wojna domowa. Ostatecznie nie udało mu się to, ale po latach otrzymał inną szansę na zaprezentowanie swojej wersji tej postaci.

