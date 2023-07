Spider-Man Lotus - kontrowersyjny fanowski film ma zwiastun. Kostium Pajączka zachwyca? Oceńcie sami

Fot. Thedirect.com/Materiały prasowe

Opublikowano zwiastun do Spider-Man Lotus. Na szczególną uwagę zasługują genialny kostium Pajączka i design Zielonego Goblina, który został ożywiony za pomocą efektów praktycznych i makijażu. Efekty pracy twórców są o tyle ciekawe, że to fanowski projekt, który nie operuje takim budżetem, jak większość superbohaterskich produkcji. W końcu sam Pajączek wielokrotnie zachwycił widzów na dużym ekranie: w 2002 zadebiutował Spider-Man w reżyserii Sama Raimiego, 10 lat później wyszedł Niesamowity Spider-Man, a stosunkowo niedawno Pajączek zadebiutował w MCU w Spider-Man: Homecoming. Poprzeczka jest więc postawiona naprawdę wysoko.

Spider-Man Lotus - zwiastun filmu

Spider-Man Lotus - kontrowersyjny fanowski film

Choć Spider-Man Lotus to amatorski projekt, to tak jak wysokobudżetowe superbohaterskie filmy, nie obyło się bez kontrowersji przed premierą. Ujawniono, że twórca i aktor grający główną rolę posługiwali się rasistowskim językiem w swoich prywatnych wiadomościach, przez co stracili poparcie wielu internautów, którzy początkowo byli bardzo podekscytowani projektem.

https://twitter.com/ComicsMeta/status/1682548080997195778

https://twitter.com/blondedlover331/status/1681226040289509376

https://twitter.com/ragingrox/status/1681286577258115073

