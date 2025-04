fot. youtube.com/The Late Show with Stephen Colbert

Od wielu lat Martin zapewnia czytelników, że pisze książkę Wichry zimy, czyli szóstą część cyklu Pieśń lodu i ognia. Jednak w najnowszym wywiadzie dla Time potwierdził, że pracuje nad tą powieścią, ale przyznał, że inne projekty pochłaniają jego czas i uwagę.

To przekleństwo mojego życia. Nie ma wątpliwości, że Wichry zimy są opóźnione o 13 lat. Nadal nad nimi pracuję. Mam okresy, w których robię postępy, a potem inne rzeczy odwracają moją uwagę.

Martin dodał, że "jeden z programów HBO" był jednym z czynników, które mogły odciągnąć go od pisania powieści. Jednocześnie powiedział, że prowadzenie teatru, księgarni i baru, nie są częścią tego problemu, podobnie jak jego zaangażowanie w projekt inżynierii genetycznej Colossal Biosciences​. Przypomnijmy, że firma niedawno obwieściła, że udało się jej rzekomo "wskrzesić" wymarły przed ponad 10 tysiącami lat gatunek wilka strasznego.

Dokładnie słyszeliście, jaką rolę odegrałem w sprawie wilkorów. Nie miało to poważnego wpływu na pisanie Wichrów zimy. Ale ludzie sprawiają wrażenie — moi bardziej zagorzali fani — jakby to był wybór pomiędzy jednym albo drugim, a tak nie jest.

Poniżej możecie obejrzeć fragment wywiadu dla Time.

Fanom pozostaje czekać na to, aż Martin znajdzie czas na pisanie przedostatniego tomu cyklu, który zapoczątkowała Gra o tron w 1996 roku. W planach jest też ósma część, której tytuł to A Dream of Spring.

