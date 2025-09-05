Przeczytaj w weekend
Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu

Tom Holland został spytany o przyszłość Spider-Mana i swoją własną w MCU. Aktor odpowiedział jednak, że teraz ważna jest teraźniejszość i sukces Brand New Day​.
Paulina Guz
Tagi:  Spider-Man 
tom holland MCU
Spider-Man fot. Marvel Studios
Tom Holland udzielił wywiadu LADBible. Aktorowi zadano pytanie, jak długo będzie grał Petera Parkera w MCU. Aktor odpowiedział, że skupia się na teraźniejszości i przyznał, że dalsze losy Petera Parkera są na razie dla niego zagadką. 

Myślę, że zawsze ważne jest to, co znajduje się przed tobą. Teraz jest to Spider-Man: Brand New Day. Musimy skupić się na tym, by był godnym zakończeniem serii – powiedział Tom Holland. – Jeśli chodzi o przyszłość tej postaci poza tym filmem, nie znam na to pytanie odpowiedzi.

Wygląda więc na to, że aktor jak na razie nie wie, co czeka zarówno jego, jak i Petera Parkera w MCU. Niektórzy fani spekulują, że w końcu stanie na czele młodego pokolenia Avengersów, ale na razie nie ma na to żadnych dowodów. 

Co ciekawe, Tom Holland przyznał, że brał udział w projektowaniu nowego kostiumu Spider-Mana, którego design Sony ujawniło w sierpniu. Dzięki temu mógł zrozumieć historię stojącą za strojem i dlaczego zdecydowano się na czerwono-niebieską kolorystykę.

To, co było naprawdę fajne w najnowszym filmie, to fakt, że że mogłem być częścią projektowania kostiumu. Zrozumieć, czego chcemy spróbować i co chcemy osiągnąć.

Dajcie znać, jak Wy widzicie przyszłość Spider-Mana w MCU. Czy uważacie, że 4. część powinna być finałem jego przygody, czy wręcz przeciwnie? 

Źródło: The Hollywood Reporter

Paulina Guz
naEKRANIE Poleca

