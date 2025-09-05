Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu
Tom Holland został spytany o przyszłość Spider-Mana i swoją własną w MCU. Aktor odpowiedział jednak, że teraz ważna jest teraźniejszość i sukces Brand New Day.
Tom Holland udzielił wywiadu LADBible. Aktorowi zadano pytanie, jak długo będzie grał Petera Parkera w MCU. Aktor odpowiedział, że skupia się na teraźniejszości i przyznał, że dalsze losy Petera Parkera są na razie dla niego zagadką.
Wygląda więc na to, że aktor jak na razie nie wie, co czeka zarówno jego, jak i Petera Parkera w MCU. Niektórzy fani spekulują, że w końcu stanie na czele młodego pokolenia Avengersów, ale na razie nie ma na to żadnych dowodów.
Co ciekawe, Tom Holland przyznał, że brał udział w projektowaniu nowego kostiumu Spider-Mana, którego design Sony ujawniło w sierpniu. Dzięki temu mógł zrozumieć historię stojącą za strojem i dlaczego zdecydowano się na czerwono-niebieską kolorystykę.
Dajcie znać, jak Wy widzicie przyszłość Spider-Mana w MCU. Czy uważacie, że 4. część powinna być finałem jego przygody, czy wręcz przeciwnie?
Źródło: The Hollywood Reporter
