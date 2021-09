Spider-Man - Kindred to wcale nie Harry Osborn? Teraz ma twarz zmartwychwstałej [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Serwis Comic Book Resources opublikował na swojej stronie plansze promujące nadchodzący zeszyt Amazing Spider-Man #73. Grafiki te mogą wprawić odbiorców w konsternację; sugerują one bowiem, że pod maską antagonisty Kindreda, głównego złoczyńcy wydarzenia Sinister War, wcale nie ukrywa się - jak ujawniono wcześniej - Harry Osborn.

Z materiałów wynika, że Peter Parker wejdzie do grobowca Kindreda, aby stamtąd zostać przetransportowanym do Paryża. Po przejściu przez tajemnicze drzwi heros spotka swego wroga, który obieca mu wyjawienie prawdziwej tożsamości. Po zdjęciu maski czytelnicy mogą zobaczyć postać do złudzenia podobną do aktualnie nieżyjącej Gwen Stacy. Gdy Mary Jane zobaczy w kobiecie dawną znajomą i wypowie jej imię, głos na drugim planie stwierdzi, że to jednak nie ta postać.

W chwili obecnej nie jest jasne, do kogo należy tajemniczy głos. Nie wiemy też, czy bohaterka, którą spotka Spider-Man, to zmartwychwstała Gwen, któryś z jej klonów bądź Sarah, córka Stacy i Normana Osborna. Co więcej, amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że Kindred, który wcześniej ujawnił się jako Harry Osborn, może być zupełnie inną postacią - po prostu potrafiącą zmieniać swój wygląd.

Amazing Spider-Man #73 - plansze

Zeszyt Amazing Spider-Man #73 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 8 września.