DC potwierdza: oto najgroźniejsi i najpotężniejsi złoczyńcy. Dlaczego brakuje Darkseida?

W zeszycie Infinite Frontier #4 DC zdecydowało się przedstawić listę najgroźniejszych złoczyńców całego multiwersum. Poznaliśmy ją w scenie rozmowy agenta Chase'a i dyrektora Bonesa - drugi z nich, mówiąc o łotrach i herosach, którzy w przeszłości odcisnęli piętno na Ziemi-0, wskazał jednocześnie na największe zagrożenia, z którymi musiał mierzyć się wszechświat.

Choć w zestawieniu znalazły się postacie uznawane za najpotężniejsze, kryterium mocy było tylko jednym z wszystkich branych pod uwagę elementów (stąd brak m.in. Doomsdaya). Najważniejszym czynnikiem decydującym o dołączeniu do listy okazała się zdolność manipulowania całą rzeczywistością.

Multiwersum DC - najgroźniejsi i najpotężniejsi złoczyńcy

Antymonitor – posiada moc emitowania ogromnych fali antymaterii, które niszczą kolejne światy; złoczyńca wchłania jednocześnie całą „pozytywną” materię kosmosu. Główny antagonista legendarnego komiksu „Kryzys na Nieskończonych Ziemiach”.

Wiemy już, dlaczego na liście zabrakło Darkseida. Wszystko wskazuje na to, że Bones zawarł z nim umowę, mającą na celu ochronę naszej planety. Co więcej, w komiksie Infinite Frontier #5 władca Apokolipsu ostatecznie powrócił - potężny jak nigdy dąży on do całkowitego odizolowania od siebie poszczególnych światów. Innymi słowy: gdyby Darkseid zaatakował Ziemię-0, herosom na odsiecz nie przyszłyby inne wersje bohaterów z alternatywnych rzeczywistości.