Spider-Man - epicka bitwa Pajączków. Klon Petera Parkera kontra Miles Morales

Fot. Marvel/cbr.com

Spider-Man w komiksowym świecie ponownie przywita z otwartymi rękoma pisarza J.M. Dematteisa, który napisał takie historie jak Kraven's Last Hunt i Spider-Man: The Lost Years. Ben Reilly, który zadebiutował w świecie Marvela jako klon Petera Parkera, będzie w centrum jego nowej serii. Przez jakiś czas działał w pojedynkę pod pseudonimem Scarlet Spider, jednak z czasem przejął tytuł herosa, wspomagany przez korporację Beyond. Ben Reilly: Spider-Man pokaże losy tytułowego bohatera, który tym razem jest uwikłany w śledztwo dotyczące morderstwa, podczas gdy tajemnicza osoba z jego przeszłości powraca. Zapowiada się na nową zagadkę.

Fot. Marvel/cbr.com

Jak tłumaczy J.M. DeMatteis:

Co było dla mnie zawsze fascynujące, to fakt że Ben Reilly jest Peterem Parkerem, a jednocześnie wcale nim nie jest. Życie poprowadziło go na dziwną, zawiłą ścieżkę, na której czasem było lepiej, a czasem gorzej. Jednak, dokładnie jak Peter, to ktoś kto nieustannie stara się postępować właściwie, nawet jeśli nie zawsze mu się to udaje. Ben jest niesamowicie, do bólu ludzki i bardzo łatwo można się z nim utożsamiać. Seria Ben Reilly: Spider-Man pozwoli nawet bardziej zagłębić się w jego psychikę i odkryć go na nowy i, oby, interesujący sposób.

AMAZING SPIDER-MAN #80.BEY.

Warto przypomnieć, że ostatnio naprawdę działo się wśród Pajączków. W Amazing Spider-Man #80 dowiedzieliśmy się, dlaczego Ben Reilly zastąpił Spider-Mana - Peter Parker tajemniczo zachorował, przez co skończył w szpitalnym łóżku. Ta sytuacja doprowadziła do ponownego rozpalenia się starego uczucia pomiędzy ciocią May a jej byłym narzeczonym, Doktorem Octopusem. W numerze 81 jesteśmy świadkami tego, Ben Reilly poluje na Milesa Moralesa, ponieważ korporacji Beyond niezbyt pasuje fakt, że po oznaczeniu Spider-Mana znakiem towarowym, ktoś inny ma czelność poruszać się po Brooklynie za pomocą sieci. Co prowadzi do epickiej bitwy Pajączków.

Amazing Spider-Man #82 pokazuje za to, jak Mary Jane czuwa przy Peterze. Będzie jednak musiała go opuścić, by zbadać sprawę zaginięcia jego współlokatora. Czeka ich szpitalna zagadka. W numerze #84 okaże się za to, że Doktor Octopus i korporacja Beyond mają sprzeczne interesy. Co sprawia, że Ben Reilly także stoi mu na drodze.