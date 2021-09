Nowy Spider-Man pracuje dla... najpotężniejszych złoczyńców multiwersum

Marvel

Fani powoli przygotowują się już na historię Spider-Man: Beyond, długo wyczekiwane wydarzenie, w ramach którego kostium Pajączka założy Ben Reilly. Przypomnijmy, że ten ostatni debiutował w świecie Marvela jako klon Petera Parkera, by z czasem zacząć działać na własną rękę jako Scarlet Spider. Spuściznę herosa przejmie on tuż po evencie Sinister War, w trakcie którego protagonista mierzy się z aż 6 drużynami złoczyńców.

Fundamenty pod erę "Beyond" położył komiks Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom #1, który ujawnia naprawdę zaskakujący element losów nowego Pajączka. Z historii tej wynika, że po śmierci Parkera lub w konsekwencji doznania przez niego poważnych obrażeń korporacja Beyond wesprze Reilly'ego w przejęciu tytułu - Ben z kolei pracuje na jej usługach.

Sęk w tym, że Beyond Corporation to firma rządzona de facto przez Beyonders, których bez dwóch zdań moglibyśmy określić jako najpotężniejszych złoczyńców całego multiwersum. Wprowadzone w pierwszych Tajnych Wojnach w 1984 roku istoty obdarzone są boskimi przymiotami, potrafiąc dowolnie manipulować rzeczywistością - i to w każdym uniwersum. W ramach funkcjonowania korporacji ukrywający się w ludzkim ciele Beyonders prowadzą niekończącą się grę z herosami, wpływając na ich życie; taki los spotkał choćby Monicę Rambeau czy Elsę Bloodstone.

Zeszyt Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom #1 pokazuje, że Reilly otrzymał od Beyond Corporation nowy strój i szereg innych gadżetów - ten fakt przekonał go do podjęcia pracy dla firmy.

Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom #1 - plansza