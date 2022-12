Spider-Man - dlaczego Black Cat jest lepsza dla Petera Parkera niż MJ? Nowy przeciwnik Pajączka jest fanem matematyki

Fot. Marvel

W komiksie The Amazing Spider-Man z 2022 roku kluczowym pytaniem było: co zrobił Peter Parker, że wszyscy jego przyjaciele i sojusznicy, a nawet ciocia May, nie chcą mieć z nim nic wspólnego? I wygląda na to, że wreszcie poznamy rozwiązanie tej wielkiej zagadki. Poniżej znajdziecie plansze z 21 i 22 numeru serii, a także dowiecie się, co na ten temat ma do powiedzenia sam twórca.

Dołączyliśmy też warianty okładek na 60. rocznicę Spider-Mana - mogliście je przegapić.

Co zrobił Peter Parker? Niedługo będzie odpowiedź

W rozmowie z Marvel.com Zeb Wells, scenarzysta serii The Amazing Spider-Man, powiedział że ma nadzieję, że czytelnicy będą zaskoczeni rozwiązaniem zagadki, ale zrozumieją wybór Petera Parkera. Chciałby, by sami zadali sobie pytanie, co zrobiliby w tej sytuacji.

Jego zdaniem najlepszym sposobem na sprawdzenie poczucia humoru i determinacji, z których znany jest Spider-Man, jest postawienie go właśnie w tak ciężkiej sytuacji i sprawdzenie, jak zareaguje. Na pytanie, dlaczego w tej historii Black Cat jest lepszą partnerką dla Petera Parkera niż MJ, Zeb Wells odpowiedział że ta dwójka od zawsze była wobec siebie troskliwa, a Felicię przyciąga ta mroczniejsza strona Pajączka.

Wreszcie - spytany o złoczyńcę z okładki, Zeb Wells zdradził, że kocha matematykę!

The Amazing Spider-Man #21 - plansze

THE AMAZING SPIDER-MAN (2022) #21 - okładka

Spider-Man - okładki na 60. rocznicę Pajączka

Na 60. rocznicę Pajączka Insomniac Games i Marvel połączyli siły, by stworzyć niesamowite okładki komiksów. Zobaczcie warianty poniżej.