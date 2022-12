MCU - pierwszy taki solowy projekt o złoczyńcy? Plotka zaskakuje: pojawi się "zły Superman"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Pojawiła się plotka, że Marvel Studios pracuje nad nowym solowym projektem o złoczyńcy, który do tej pory nie zadebiutował jeszcze w MCU. Co ciekawe, parę miesięcy temu pojawiła się także niepotwierdzona informacja, że bohater wystąpi w Thunderbolts jako antagonista.

Marvel Studios raczej nie słynie z tworzenia produkcji skoncentrowanych na złoczyńcach. Loki raczej nie zalicza się do tej kategorii, a poza tym w drodze jest tylko serial Agatha: Coven of Chaos, o wiedźmie z WandaVision.

MCU - nowy solowy projekt [PLOTKA]

Daniel Richtman, popularny insider z branży rozrywkowej, powiedział że Marvel Studios pracuje nad solowym projektem o superbohaterze znanym jako Sentry.

Co ciekawe, tak jak wspomnieliśmy we wstępie, w listopadzie pojawiły się plotki, że drużyna Thunderbolts się z nim zmierzy. Sentry miał być jak zła wersja Supermana. Co oznacza, że jeśli to prawda, ewentualny solowy projekt mógłby być spin-offem do filmu.

Sentry w komiksach

Marvel - kim jest Sentry?

To wyjątkowo potężny nadczłowiek, którego moce wydają się nie mieć żadnego limitu. Znał tożsamość Spider-Mana, działał przed Fantastyczną Czwórką, przyjaźnił się z Hulkiem i współpracował z X-Menami. Dlaczego więc w nowej produkcji MCU miałby być antagonistą?

Sentry ma mroczną stronę, która nazywa się Void i może być nawet uznana za zagrożenie dla całej ludzkości. To potwór, który wykorzystuje największe lęki swojego wroga - w komiksach zamordował ponad milion ludzi na Mahattanie i doprowadził Hulka do szału, a to tylko niektóre z jego przewinień.

Tak fan wyobraża sobie Ryana Goslinga w roli bohatera działającego pod pseudonimem Sentry:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝙑𝙀𝙉𝙊𝙈𝙃𝙊𝙇𝙊𝙂𝙔 (@venomhology)