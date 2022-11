Spider-Man - Kingpin i Spider-Woman to kolejne dwie postacie, które mogą dzielić MCU i Sony

fot. Marvel

Jak wiadomo prawa do postaci Spider-Mana posiada Sony. Jednak na mocy umowy z Marvel Studios (która jeszcze nie została przedłużona) bohater może pojawiać się również w MCU. Okazuje się, że są jeszcze dwie postacie ze świata Pajączka, które podobno mogą dzielić Marvel Studios i Sony. To Spider-Woman i Kingpin.

Portal The Direct postanowił przyjrzeć się książce With Great Power o postaci Spider-Mana. Serwis potwierdza, że są to postacie, które mogą używać obydwa studia.

fot. Marvel

Kingpin i Jessica Drew w świecie Marvela

Ma to sens, ponieważ Kingpin po raz pierwszy pojawił się w komiksie The Amazing Spider-Man #50 , ale jest przede wszystkim kojarzony jako ikoniczny przeciwnik Daredevila, który jest częścią MCU. Tymczasem Spider-Woman ma oczywiste powiązania z Peterem Parkerem, ale w rzeczywistości jest bardziej związana z Avengersami niż postacią Pajączka.

To sprawia, że rola Wilsona Fiska w animacji Spider-Man Uniwersum nabiera więcej sensu, a Jessica Drew będzie mogła pojawić się w MCU.