Spider-Man: No Way Home - ekipa dostała gadżety nawiązujące do Spider-Manów Garfielda i Maguire'a

fot. materiały prasowe

Już niedługo powinny zakończyć się prace na planie filmu Spider-Man: No Way Home. Z tej okazji członkowie ekipy otrzymali liczny gadżety, które nawiązują do wizerunków Spider-Mana z dwóch wcześniejszych filmów oraz z gry Marvel’s Spider-Man na PlayStation 4.

Sony i Marvel Studios wszystko trzymają w ścisłej tajemnicy i jedyną wskazówkę podrzucił Kevin Feige twierdząc, że film będzie częścią trzech projektów mocno nawiązujących do multiwersum. Z potwierdzonych informacji wiemy, że w obsadzie są Benedict Cumberbatch (Doktor Strange), Alfred Molina (Doktor Octopus ze Spider-Mana 2 Sama Raimiego) i Jamie Foxx (Elektro z Niesamowitego Spider-Mana 2). W plotkach mówiło się też o powrocie takich aktorów jak Kirsten Dunst (Mary Jane), Andrew Garfield (Spider-Man) oraz Tobey Maguire (Spider-Man).

Gadżety otrzymane przez ekipę pokazują m.in. grafikę z kostiumem Spider-Mana, w którego wcielał się Andrew Garfield. Jest także obrazek z czcionką stosowaną przy filmach Spider-Man od Sama Raimiego. Dodatkowo jest grafika z Pajączkiem robiącym sobie selfie, tak jak prezentuje się to w grze Marvel’s Spider-Man. Trudno mówić o ostatecznym potwierdzeniu udziału aktorów wracających do roli Petera Parkera, ale ewidentnie wciąż twórcy igrają z oczekiwaniami fanów. Pewny jest za to powrót do głównych ról Toma Hollanda, Zendayi i Jacoba Batalona.

Spider-Man: No Way Home - premiera w grudniu 2021 roku.