Spider-Man: Poprzez multiwersum - czy Kevin Feige był zaangażowany w projekt? Jest odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Sony Animation

Phil Lord i Chris Miller to producenci i scenarzyści Spider-Man: Poprzez multiwersum. W rozmowie z Rolling Stone zostali spytani o to, czy Kevin Feige, prezes Marvel Studios, był zaangażowany w proces twórczy filmu. Rozmówca odniósł się do sceny, w której Miguel O'Hara wspomina o Peterze Parkerze i Doktorze Strange z Multiwersum obłędu. Oboje stanowczo zaprzeczyli.

Czy Kevin Feige był zaangażowany w Poprzez multiwersum?

Miller wyjaśnił, że Feige nie miał nic wspólnego z filmem. Jeśli chodzi o kwestie prawne, pozostawili je do rozstrzygnięcia prawnikom.

Nie miał z tym nic wspólnego. Sami to zrobiliśmy. Nasza polityka jest taka, że robimy to, co wydaje nam się ciekawe, a nasi prawnicy dowiadują się, co z tego jest możliwe do zrobienia. Do tej pory w ten sposób mogliśmy osiągnąć rzeczy, które wydawały nam się dobre dla filmu.

Lord dodał, że ich współpraca z Marvel Studios do tej pory była bardzo owocna i wierzy, że Feige jest wielkim fanem Spider Man Uniwersum. Jego zdaniem te oba światy wspierają się nawzajem.

