Spider-Man - producentka i Kevin Feige nie wiedzieli, kim jest Zendaya. Jak wyglądała na przesłuchaniu?

Zendaya zadebiutowała w MCU rolą MJ w filmie Spider-Man: Homecoming. Zagrała u boku Toma Hollanda i szybko zjednała sobie serca fanów. Jednak już wcześniej była znaną gwiazdą: brylowała na Disney Channel w takich produkcjach jak Taniec rządzi, Nastoletnia Agentka, Nie-przyjaciele i Zaplikowani. Wygląda jednak na to, że ani producentka Amy Pascal, ani prezes Marvel Studios Kevin Feige nie wiedzieli, kim jest, gdy pojawiła się na przesłuchaniu do Spider-Mana.

Producentka i Kevin Feige nie wiedzieli, kim jest Zendaya

Amy Pascal wyznała w rozmowie z Vogue:

Nie miała zrobionego makijażu i była ubrana jak zwykła dziewczyna. Pomyślałam: "O mój Boże, jest niesamowita. Musi pojawić się w filmie". I wtedy odkryliśmy, że była bardzo sławną osobą - i poczuliśmy się naprawdę głupio.

Zendaya o byciu dziecięcą gwiazdą

Zendaya, także w rozmowie z Vogue, miała zresztą dużo przemyśleń na temat bycia dziecięcą gwiazdą, będącą "na świeczniku" od najmłodszych lat.

Nie wiem, jak duży miałam wybór. Mam skomplikowane uczucia na temat sławy i bycia na widoku opinii publicznej jako dziecięcia gwiazda.

Widzieliśmy wiele przypadków, gdy było to szkodliwe. Myślę, że dopiero teraz, jako osoba dorosła, zaczynam dostrzegać: "Och, poczekaj chwileczkę: Robiłam tylko co, co znam, a to jest właśnie wszystko, co znam".

Czułam się, jakbym została popchnięta na bardzo dorosną pozycję: stałam się żywicielką rodziny w bardzo młodym wieku i dochodziło do zamiany ról; szybko dorosłam.

