Spider-Man: Saga Klonów - będzie reboot legendarnej historii! I to bardziej kontrowersyjny

Marvel

Saga Klonów to jedna z najważniejszych, jak również najbardziej kontrowersyjnych opowieści komiksowych ze Spider-Manem w roli głównej. Marvel właśnie ogłosił oficjalnie, że powstanie reboot legendarnej historii, przy czym jego protagonistą będzie już nie Peter Parker, a Miles Morales. Według zapowiedzi nowa wersja opowieści ma także być jeszcze bardziej kontrowersyjna.

Korzeni Clone Saga należy poszukać w zeszycie Amazing Spider-Man #149 z 1975 roku, w którym nauczyciel biologii Petera Parkera sklonował ucznia, doprowadzając później do starcia dwóch Pajączków. W finale komiksu doszło do potężnej eksplozji, w której zginęła jedna z walczących postaci - sęk w tym, że nie było wówczas jasne, czy przeżył prawdziwy Parker, czy też jego klon.

Powyższa opowieść położyła fundamenty pod Sagę Klonów wydawaną na amerykańskim rynku w latach 1994-1996. W zeszycie Web of Spider-Man #117 pojawił się Ben Reilly, który twierdził, że to on przeżył eksplozję. Jakby tego było mało, uważał się za pierwszą wersję Pajączka, zapewniając, że Peter Parker jest jedynie jego klonem. Z czasem Reilly założył kostium Scarlet Spidera, a w historii pojawiło się jeszcze więcej klonów - po dziś dzień uznaje się, że to jedna z tych historii Marvela, które wprawiły czytelników w największą konfuzję. Nie zmieniło to faktu, że później wracano do całego wątku, choćby w serii Spisek klonów.

Reboot opowieści ma rozpocząć się w zeszycie Miles Morales: Spider-Man #25, który zadebiutuje w USA w kwietniu - jego scenarzystą jest Saladin Ahmed, a rysowniczką Carmen Carnero. Pierwszy z nich pisze w specjalnym oświadczeniu:

Saga Klonów Milesa jest historią, którą przygotowujemy od miesięcy czy nawet lat. Kładliśmy pod nią podwaliny w rozmaitych seriach. (...) Momenty z przeszłości dopadną Milesa, a wydarzenia dotkną każdego - od jego niani po Petera Parkera, który już co nieco wie o walkach z klonami.

Finał runu Ahmeda tak z kolei podsumował redaktor Marvela, Nick Lowe:

Jeśli myśleliście, że pierwsza Saga Klonów była kontrowersyjna, to poczekajcie, aż zapoznacie się z tym, co przygotowali Saladin i Carmen.

W serii Miles Morales: Spider-Man już wcześniej sugerowano obecność klonów tytułowego bohatera. W 18. odsłonie opowieści protagonista zmierzył się nawet z jednym z nich - ten ostatni miał zginąć w wyniku eksplozji, do której doszło tuż po tym, gdy walczący strzelili w swoim kierunku bioelektryczną wiązką energii znaną jako Podmuch Venoma.

Miles Morales: Spider-Man #25 - zapowiedź