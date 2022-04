Spider-Man: Uniwersum 2 - opis zaprezentowanego fragmentu z filmu i tytuł trzeciej części

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Spider-Man: Across the Spider-Verse, czyli druga część niezwykle pozytywnie przyjętej animacji Spider-Man Uniwersum, promowana była podczas CinemaCon. Zgromadzonym widzom podczas panelu, zaprezentowano pierwsze 15 minut z nadchodzącej kontynuacji. Do sieci trafiły szczegóły zaprezentowanego materiału.

Przypomnijmy, że widowisko kontynuować będzie przygody Milesa Moralesa, który razem ze Spider-Gwen i Spider-Manem 2099, doświadczą nowej przygody związanej z multiwersum. W zaprezentowanym materiale widzowie zobaczyli - UWAGA NA SPOILERY! - walkę Spider-Gwen i Spider-Mana 2099 ze słynnym złoczyńcą Spider-Mana, Sępem (The Vulture).

Fragment rozpoczyna się w uniwersum Spider-Gwen. Bohaterka zakrada się do swojego domu, a jej tata informuje ją o przełomie w sprawie Spider-Woman, która zabiła Petera Parkera. Bohaterowie nie mają najlepszych stosunków, ale też jej ojciec nie wie o tym, że to ona jest właśnie tą, którą podejrzewa. Następnie miasto atakuje Vulture, a Gwen zakłada kostium i rusza do starcia. Na miejscu jest też jej tata, który nakazuje policjantom baczenie na Spider-Kobietę. Gwen trzyma Sępa z dala od swojego taty - antagonista nie pasuje swoim stylem animacji do roszty otoczenia, wygląda jak włoski renesansowy szkic. Nagle otwiera się portal i wyskakuje z niego Spider-Man 2099, który dołącza do walki z Sępem. Okazuje się, że koniec pierwszego filmu zepsuł multiwersum i złoczyńcy trafiają do niewłaściwych wymiarów. Spider-Man 2099 wzywa wsparcie, a następnie pojawia się w nim Jessica Drew, wyjeżdża na motocyklu. Jest to czarnoskóra kobieta w ciąży z wielkim afro, utrzymana w klimacie lat 70. W wyniku starcia, uszkodzony zostaje helikopter i rozbija się o budynek, a wszystkie trzy pajęcze postacie używają sieci, aby powstrzymać go przed upadkiem o ziemię. Nagle pojawia się ojciec Gwen i chce ją aresztować za zabójstwo Petera Parkera. Ona następnie zdejmuje maskę ujawniając mu, że jest jego córką, a on jest wyraźnie wstrząśnięty i ma złamane serce. Zaczyna odczytywać jej prawa, ale dziewczyna zostaje uratowana przez Spider-Mana 2099 i Jessicę Drew. Wspólnie decydują o tym, aby wykorzystać pomoc Spider-Gwen w walce z wrogami napadającymi na multiwersum. Następnie materiał przenosi się na Ziemię-610 (uniwersum Milesa Moralesa). Bohater Spóźnia się na spotkanie z rodzicami i dyrektorem w szkole. Jego pajęczy zmysł szaleje, więc Miles decyduje się opuścić spotkanie, na co dyrektor zwraca się do jego mamy: "Pani syn panią okłamuje. I myślę, że o tym Pani wie".

Na CinemaCon ujawniono też tytuł trzeciej odsłony animacji. Produkcja nazwana została Spider-Man Beyond The Spider-Verse. Druga część pojawi się 2 czerwca 2023 roku, natomiast trzecia trafi do kin 29 marca 2024 roku.

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad i Christina Steinberg są producentami. Lord i Miller napisali scenariusz z Davidem Callahamem. Podczas CinemaCon ujawniono, że w drugiej części widzowie zobaczą 240 postaci, a akcja rozgrywać się będzie w sześciu uniwersach.

Spider-Man: Uniwersum 2 - obsada

W obsadzie dubbingu są Shameik Moore (Miles Morales), Oscar Isaac (Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099) oraz Hailee Steinfeld (Spider-Gwen). Ta trójka superbohaterów łączy siły, by stawić czoło groźnemu złoczyńcy.