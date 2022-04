Spider-Man: Bez drogi do domu - zysk z filmu jest kosmiczny. Jest kwota

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Spider-Man: Bez drogi do domu zebrał z kin 1,9 mld dolarów wpływów. Jest to kwota ze sprzedaży biletów do kin. Jednak sprawa wygląda na to, że wyniki z box office nie przekładają się bezpośrednio na zyski. Jest to określony procent z każdego rynku, w którym film jest wyświetlany. Największy procent jest oczywiście z Ameryki Północnej, a w innych zależy to od szczegółów umów dystrybucyjnych.

Spider-Man: Bez drogi do domu - jaki zysk?

Według nowych informacji film przyniósł studiu zysk w wysokości 610 mln dolarów. Spider-Man: Bez drogi do domu nie jest tylko jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii, ale też eksperci mówią, że to on uratował kina w czasach pandemii. Dzięki temu filmowi wodziwie przełamali strach i poszli do kina. Będą kontynuować te wyprawy przy kolejnych filmach.

Nie jest to jednak najbardziej dochodowy film MCU. Ten tytuł bezkonkurencyjnie należy do Avengers: Koniec gry, który przyniósł Marvel Studios 890 mln dolarów zysku. Na razie trudno sobie wyobrazić, by jakikolwiek tytuł dotarł do tego samego poziomu co ten hit Marvela.