Spider-Man: Uniwersum 2 - zdjęcie zabawki daje pierwsze spojrzenie na Scarlet Spidera

fot. Marvel

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) to kontynuacja kultowej już animacji z 2018 roku, która otrzymała Oscara. Do sieci trafiło zdjęcie zabawki inspirowanej filmem. Najważniejsze jest to, że daje nam ona pierwsze spojrzenie na postać Scarlet Spidera, którego zobaczymy w widowisku. Dla przypomnienia Scarlet Spider aka Ben Reilly, to klon Petera Parkera, który został stworzony przez nikczemnego Jackala, by dręczyć bohatera, tylko po to, by po latach rozwinąć własną tożsamość superbohatera.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z opisu fragmentu pokazanego na imprezie CinemaCon dowiedzieliśmy się, że wydarzenia z poprzedniej części popsuły multiwersum powodując, że złoczyńcy trafiają do złych światów. Spider-Woman łączy siły ze Spider-Manem 2099 oraz Jessiką Drew, aby zapanować nad sytuacją. Do drużyny dołącza Miles Morales.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Scarlet Spider

https://twitter.com/haileestan2007/status/1559954203564740608

Spider-Man: Across the Spider-Verse

W obsadzie dubbingu są Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Issa Rae oraz Jason Schwartzman.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera filmu w USA 2 czerwca 2023 roku.