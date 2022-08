Madame Web - nowe powiązanie z mitologią Spider-Mana. Plotki o cioci May i wujku Benie są prawdziwe?

Marvel/Sony

Kilka dni temu w sieci pojawiły się zaskakujące spekulacje, że w opartym na komiksach Marvela filmie Madame Web mielibyśmy zobaczyć nierozerwalnie powiązanych z mitologią postaci Spider-Mana wujka Bena i ciocię May - w rolę ich młodszych wersji według doniesień wcielają się Adam Scott i Emma Roberts. Teraz coraz więcej wskazuje na to, że nadchodząca produkcja w nieznanym na razie stopniu będzie odwoływać się do historii Pajączka.

Do sieci trafiły bowiem nowe zdjęcia z planu, na których możemy spostrzec jedną z ekranowych lokacji - restaurację The 4 Star. Istotne jest to, że w powieściach graficznych spod szyldu Domu Pomysłów pełniła ona rolę swoistej bazy wypadowej dla Petera Parkera i jego licealnych kolegów i koleżanek; to tutaj niejednokrotnie dyskutowali oni na temat swojego życia. Co więcej, w restauracji często stołowali się również May i Ben Parkerowie.

https://twitter.com/NancyWheelhouse/status/1558589584606371842

Według teorii serwisu Cosmic Circus w filmie zobaczymy także koncepcję multiwersum bądź podróże w czasie; antagonista opowieści będzie chciał sprawić, by Spider-Man nigdy się nie narodził.

W filmie Madame Web pojawią się m.in. Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor i Isabela Merced. Film trafi do kin 6 października przyszłego roku.