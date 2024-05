Nadchodzą animowani Spider-Man oraz Wakanda. Producent Marvela o serialach

Po pierwszym sezonie X-Mena '97 przyszedł czas na wiele innych projektów, które aktualnie są rozwijane w Marvel Animation. Szef tego działu, Brad Winderbaum, przedyskutował z portalem ComicBook.com nadchodzące projekty. Opowiedział o długo rozwijanym serialu Your Friendly Neighborhood Spider-Man (wcześniej znanym pod tytułem Freshman Year) oraz animacji powiązanej z filmami o Czarnej Panterze.

Winderbaum jest zachwycony nową animacją o Peterze Parkerze, która przywróci bohatera do czasów licealnych.

- Bardzo przypomina erę komiksów Steve'a Ditko. Opowiada historię Petera Parkera, który stara się pogodzić liceum oraz opiekę nad ciotką z byciem superbohaterem. To, co zrobił, twórca tego serialu, polega na tym, że zbudował całą ekipę wokół Petera, w której się zakochasz. Ponieważ to narracja długoterminowa, w miarę jak relacje kształtują się, a stawka rośnie w pierwszym sezonie, sytuacja wydaje się naprawdę tragiczna, niebezpieczna i całkiem niesamowita. Dlatego uwielbiam ten serial.