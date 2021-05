Spider-Man morduje na całego. Śmierć 3 słynnych złoczyńców; J. Jonah Jameson w [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Regularnie przedstawiamy Wam informacje z serii Spider-Man: Spider's Shadow, której akcja rozgrywa się w alternatywnym świecie spod szyldu What If?. Przypomnijmy, że w opowieści ze scenariuszem Chipa Zdarsky'ego autor rozważa, co stałoby się, gdyby Pajączek nigdy nie pozbył się ze swojego ciała symbionta Venoma. Już wcześniej główny bohater zabił Rodericka Kingsleya aka Hobgoblina, miażdżąc mu głowę. Teraz jednak na drodze ciemności postawił kolejny krok.

W 2. zeszycie cyklu protagonista najpierw przyznał, że popełniona przez niego zbrodnia nie sprawiła, iż czuje się on gorzej. W jednej z następnych scen Spider-Man zmierzył się z dwójką znanych przeciwników, Shockerem i Skorpionem; co zaskakujące, niegdysiejszy heros przebił macką symbionta gardło drugiego z nich, uśmiercając go od środka.

Później Peter Parker udał się do domu innego złoczyńcy, Kingpina, przynosząc mu wyrwaną rękę Shockera i ogon Skorpiona. Wilson Fisk zdradził, że już po morderstwie Hobgoblina zdołał on odkryć prawdziwą tożsamość Spider-Mana, nazywają Petera "smutnym" i stwierdzając, że wszyscy jego najbliżsi nie żyją - w odpowiedzi na to wyznanie Parker uderzył łotra pięścią w twarz, przebijając głowę na wylot.

Późniejsze wydarzenia potwierdzają, że Kingpin, Skorpion i Shocker w tej opowieści nie żyją. Plan ataku na Pajączka szykuje grupa Sinister Six pod dowództwem Doktora Octopusa, w której działają także... redaktor naczelny Daily Bugle, J. Jonah Jameson (to w tym samym komiksie Spider-Man złamał mu rękę), Kraven Łowca, Mysterio, Rhino i Electro. Okazuje się, że oprawcą Parkera ma zostać Eddie Brock, którego roli w historii jeszcze w pełni nie znamy.

