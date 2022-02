Spider-Man - Królowa Goblinów przewyższa mocą Zielonego Goblina. Ma niezwykłą broń

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Amazing Spider-Man #89, kolejna odsłona historii Beyond, w ramach której spuściznę tytułowego bohatera przejął Ben Reilly. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów czekających na powrót Petera Parkera: powoli dochodzi on już do pełni sił i uparcie walczy o odzyskanie słynnego kostiumu. Składa się jednak tak, że w tym samym komiksie dała o sobie znać Królowa Goblinów, która dysponuje bronią znacznie potężniejszą niż nowinki technologiczne Zielonego Goblina.

Antagonistka to w rzeczywistości Ashley Kafka, terapeutka, której po pojmaniu przez korporację Beyond wstrzyknięto destylat grzechów Normana Osborna - to właśnie ten proces doprowadził do jej przemiany i zyskania przez nią całego katalogu mocy. Bodajże najstraszliwszą z nich jest tzw. gaz goblina; atakuje on przeciwników Królowej ich własnymi, najgorszymi emocjami i wspomnieniami, dając antagonistce dostęp nie tylko do umysłu rywala, ale również pozwalając przejąć nad nim pełną kontrolę - na własnej skórze przekonała się o tym Black Cat. Spójrzcie sami:

Amazing Spider-Man #89 - plansze

Z tej samej historii dowiadujemy się, że kluczową postacią w walce z korporacją Beyond może być miłość życia Bena Reilly'ego, Janine Godbe - co ciekawe, wiele wskazuje na to, że zostanie ona sojuszniczką samego Petera Parkera.

