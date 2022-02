Marvel - to może być najpotężniejszy wariant w multiwersum. Zabił już Dormammu i Knulla

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel w zeszycie Devil's Reign: Superior Four #2 dał wyraźnie do zrozumienia, że Doktor Doom Supreme może być najpotężniejszym wariantem w całym multiwersum. Dość powiedzieć, że antagonista ten w przeszłości pokonał już trzech prawdziwych mocarzy świata Domu Pomysłów - odwiecznych wrogów Doktora Strange'a, Dormammu i Shumę-Goratha, jak również Knulla, władcę symbiontów.

W ramach wydarzenia Devil's Reign Doctor Octopus po wejściu w posiadanie technologii Reeda Richardsa ruszył w podróż do innych wymiarów, aby ostatecznie dowieść, że to on jest swoim najsilniejszym wariantem, zasługującym na tytuł Supreme - miała mu w tym pomóc drużyna, w skład której weszli także pochodzący z alternatywnych rzeczywistości Otto Howlett (połączenie Octopusa i Wolverine'a), Otto Banner (dysponujący potęgą Hulka) i Otto Blaze (korzystający z mocy Ghost Ridera).

Rzecz w tym, że na ich drodze stanął inny wariant Octopusa, Doom Supreme, postać wywodząca się z Ziemi-8969. Mamy tu do czynienia z prawdziwym mocarzem, który w swoim świecie zyskał tytuł Najwyższego Maga, a przy okazji znacznie rozbudował własny arsenał i rozwinął nowe technologie - przekonali się o tym członkowie Superior Four, których ich przeciwnik rozbroił za pomocą jednego tylko zaklęcia.

Jakby tego było mało, Doom Supreme przyznał, iż w przeszłości pokonał znacznie potężniejszych wrogów ze swojego uniwersum:

Proszę cię... Stopiłem już Shumę-Goratha, Dormammu czołgał się u moich stóp, a Knulla spaliłem na popiół.

