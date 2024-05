Selena Gomez jako dorosła Alex Russo. Spin-off hitu Czarodzieje z Waverly Place ma tytuł

Fot. Disney/Eric McCandless

Reklama

Aktorka i piosenkarka Selena Gomez zdradziła, jak będzie nazywać się spin-off serialu Czarodzieje z Waverly Place. Produkcja została ochrzszczona tytułem Wizards Beyond Waverly Place. Poza tym artystka pokazała dwa zdjęcia z planu, na którym widnieją starzy i nowi członkowie rodziny Russo. Zobaczcie sami.

Wizards Beyond Waverly Place - zdjęcia

Na pierwszym zdjęciu widać dorosłych Alex i Justina Russo. W tych rolach ponownie zobaczymy Selenę Gomez i Davida Henriego, którzy grali ich nastoletnie wersje w oryginalnym serialu. Bohaterowie trzymają różdżki i uśmiechają się do obiektywu. Na drugim aktorzy pozują z nowymi członkami obsady: Janice LeAnn Brown (Billie), Mimi Gianopulos (Giada Russo), Alkaio Thiele (Roman Russo) i Maxem Matenko (Milo Russo).

Wizards Beyond Waverly Place

Wizards Beyond Waverly Place - fabuła

Spin-off hitu Czarodzieje z Waverly Place skupi się na już dorosłym Justinie Russo, który zdecydował się na założenie rodziny i prowadzenie zwykłego życia. To jednak zostanie wywrócone do góry nogami, gdy pewnego dnia jego siostra Alex przyprowadzi do niego młodą Billie. Justin, by pomóc młodej czarodziejce, będzie musiał przypomnieć sobie wszystko, co kiedykolwiek wiedział o magii, jednocześnie nie zaniedbując swoich codziennych obowiązków.

Wizards Beyond Waverly Place - kiedy premiera?

Spin-off serialu Czarodzieje z Waverly Place ma zadebiutować na Channel i Disney+ jeszcze w tym roku. Nieznana jest jednak dokładna data premiery.