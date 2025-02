Serial o Amandzie Waller przedstawi inną grupę niż Suicide Squad? TEN antybohater może się pojawić

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Viola Davis w roli Amandy Waller zadebiutowała jeszcze w ramach DCEU, kiedy premierę miał Legion samobójców z 2016 roku. Później pojawiła się w jego nowej wersji Jamesa Gunna, a także serialu Peacemaker. Można spodziewać się, że w tej roli powróci w 2. serii, a wcześniej zapowiedziano również oddzielny serial poświęcony właśnie jej postaci. Nowa plotka rzuca światło na to, kto z komiksów DC może się w niej pojawić.

Serial o Amandzie Waller przedstawi inną grupę niż Suicide Squad?

O serialu Waller oficjalnie wiadomo niewiele, ale dostępny jest jego opis:

To serial aktorski i spin-off Peacemakera, który skupia się na Amandzie Waller i jej relacji z córką, Leotą. Jeśli istnieje rządowy biurokrata, z którym nie powinno się zadzierać, to jest to Amanda Waller, założycielka niesławnej grupy Task Force X, znanej lepiej jako Suicide Squad.

Daniel Richtman, którego informacje często się sprawdzały, twierdzi że serial zapożyczy elementy z "Checkmate". To specjalna jednostka złożona z antybohaterów, w której skład często wchodziły takie postaci jak Deadshot, Deathstroke, Peacemaker, Vigilante czy Vixen. W komiksach przewinął się też przez nią King Faraday, który zdaniem innego scoopera, Jeffa Sneidera, ma zadebiutować w serialu o Amandzie Waller.

Grupa Checkmate debiutowała w komiksach DC w latach 80. W pewnym etapie działalności była to agencja powiązana z Radą Bezpieczeństwa ONZ. Z kolei King Faraday po raz pierwszy pojawił się jeszcze w latach 50. To były żołnierz, który później służył jako szpieg i agent specjalny. Działał bezpośrednio pod dowództwem Amandy Waller.

fot. DC Comics

