Spin-off Dead by Daylight skasowany. Project T miało być kooperacyjną strzelanką

fot. youtube.com

Niedawno uniwersum Dead by Daylight powiększyło się o nastawioną na narrację produkcję dla jednego gracza zatytułowaną The Casting of Frank Stone. Plany były znacznie większe i obejmowały rozszerzenie tego fikcyjnego świata także o kooperacyjną strzelankę PvE, która znana była pod nazwą kodową Project T. Okazuje się jednak, że nie dane nam będzie w nią zagrać, bo zespół Behaviour Interactive poinformował o skasowaniu projektu.

Taką decyzję podjęto po testach, które miały odbyć się w lipcu tego roku. Deweloperzy, po przeprowadzeniu analizy, mieli zdecydować się na wyrzucenie Project T do kosza i to mimo tego, że wielu graczom rozgrywka miała przypaść do gustu.