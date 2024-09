EA Sports FC 25 - soundtrack ujawniony. Na ścieżce dźwiękowej po raz pierwszy w historii znajdzie się utwór Polaka

fot. EA

Electronic Arts ujawniło ścieżkę dźwiękową do EA Sports FC 25, najnowszej odsłony piłkarskiej serii. Będzie ona zawierać aż 117 utworów artystów z 27 krajów. Usłyszymy muzykę między innymi od Billie Eilish, Ice Spice, Charli xcx, Glass Animals, JUMADIBA czy Obongjayar. Nie zabraknie także kilku niepublikowanych jeszcze utworów, między innymi od Coldplay, Delfiny Gib, FKA Twigs czy Catfish and the Bottlemen.

FC 25 to globalne święto nowej muzyki, które zaciera granice, obejmuje różne gatunki i jest pełne niespodzianek. Zespół EA Music spędził niemal rok na skompilowaniu epickiej ścieżki dźwiękowej, która zdefiniuje brzmienie nadchodzącego sezonu i podkreśli ducha gry jak nigdy dotąd – powiedział Steve Schnur, Worldwide Executive and President of Music w Electronic Arts.

EA Sports FC 25 będzie pierwszą odsłoną serii, w której będziemy mieli okazję usłyszeć utwór Polaka. W soundtracku pojawi się Mata wraz ze swoim nowym utworem "Lloret de Mar", a teledysk do niego możecie obejrzeć poniżej. W klipie pojawili się Wojciech Szczęsny, Marina Łuczenko-Szczęsna oraz PLKD, jeden z twórców treści związanych z FC.

Pojawienie się na oficjalnym soundtracku do FC to dla mnie przede wszystkim spełnienie marzeń jako fana serii i aktywnego gracza od edycji z 2007. Nie mogę się doczekać jak włączę grę i usłyszę swój kawałek – powiedział Mata.

Gdzie znaleźć soundtrack do EA Sports FC 25?

Pełna ścieżka dźwiękowa z gry dostępna jest na Spotify.

EA Sports FC 25 - premiera 27 września (wczesny dostęp do Ultimate Edition startuje 20 września) na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.