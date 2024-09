Wyczekiwany spin-off WandaVision nabiera kolorów. Aktor ze Star Treka dołącza do obsady!

Marvel/Disney+

Todd Stashwick dołącza do Paula Bettany'ego, który ponownie wcieli się w tytułowego Visiona, superbohatera i ukochanego potężnej Scarlet Witch. W obsadzie jest także James Spader, odtwórca Ultrona, potężnego androida, stworzonego przez Tony'ego Starka. Postać była głównym złoczyńcą w filmie Avengers: Czas Ultrona, jednak nie wiadomo, w jakiej formie powróci teraz.

Projekt ma być spin-offem WandaVision. Mimo tego, że finał produkcji wywołał dość mieszane reakcje wśród widzów, to wciąż jest to jeden z najwyżej ocenianych seriali MCU. Kontynuację początkowo nazywano Vision Quest, ale oficjalnie nie ma tytułu. Fabuła ma skupić się na tym, jak główny bohater będzie musiał ponownie odnaleźć sens w życiu po wszystkim, co wydarzyło się w Westview.

To będzie kolejna współpraca Stashwicka z Terrym Matalasem, który jest zarówno showrunnerem Star Trek: Picard, jak i stanie na czele wyczekiwanego spin-offa WandaVision.

Warto wspomnieć, że nie tylko Vision dostał swój solowy serial - antagonistka Agatha Harkness również. To zawsze Agatha ma zadebiutować już we wrześniu na Disney+. Za to zdjęcia do produkcji z Paulem Bettanym prawdopodobnie rozpoczną się na początku 2025 roku.

