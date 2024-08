Fot. Marvel

W maju świat dowiedział się o nowym showrunnerze niezatytułowanego serialu, w którym Paul Bettany powróci do swojej roli jako Vision. Marvel Studios zdecydowało się zatrudnić Terry'ego Matalasa, którego wcześniejsze doświadczenie obejmuje Star Trek: Picard oraz 12 małp i MacGyver. W rozmowie z Inverse, Kevin Feige potwierdził te doniesienia i wyjaśnił decyzję studia. Nie od dziś wiadomo, że prezes Marvel Studios prywatnie jest miłośnikiem Star Treka.

- W taki sposób go poznałem. Z jego niesamowitej pracy nad 3. sezonem Picarda. Stwierdziłem: "To jest niesamowite. Nie wiem, jak to mogło zaistnieć. Znajdźcie mi osobę, która to stworzyła".

Wspomniany sezon, nad którym Matalas sprawował pieczę, faktycznie doczekał się uznania krytyków oraz wielu nagród.

Vision - co wiadomo o nowym serialu Marvela?

Kiedy usłyszeliśmy o projekcie po raz pierwszy, jego roboczym tytułem było Vision Quest. Teraz jednak Marvel zrezygnował z tego, a serial jeszcze nie doczekał się nowej nazwy.

Produkcja będzie kontynuować wydarzenia z finału WandaVision, gdzie ukochany Wandy Maximoff został odbudowany jako biały android, który nie posiadał żadnych wspomnień ze swojego poprzedniego życia. Jednak Scarlet Witch zdołała przywrócić mu pamięć, ale również pozwoliła mu zniknąć. Zatem nadchodzący serial odpowie na pytania, dokąd Vision się udał i co się z nim działo przez ten czas.

Marvel Studios planuje debiut serialu o Visionie na 2026 rok, jednak dokładna data premiery wciąż nie jest znana.

