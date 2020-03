Spiral i Antebellum od Lionsgate opóźnione. Opóźniono też seriale

Studio Lionsgate zdecydowało się na opóźnienie premier trzech swoich produkcji. Wśród nich jest między innymi horror Antebellum, produkcja śledząca historię odnoszącej sukcesy autorki, Veroniki Hanley, która znalazła się w pułapce przerażającej rzeczywistości. Będzie musiała odkryć brutalną tajemnicę, zanim będzie za późno. Opóźniono także film Spiral: From the Book of Saw, który opowie o sadystycznym bandycie, który chce w chory sposób wymierzyć sprawiedliwość. Nowy rozdział serii Piła to historia detektywie Zeke'a Banksa, jego partnera i weterana policji, którzy prowadzą śledztwo w sprawie potwornych morderstw. Oba filmy miały zadebiutować w kwietniu, ale ostatecznie zdecydowano się na przesunięcie premiery na nieznany jeszcze termin.

Podobny los spotkał także film Run z Sarą Paulson w roli głównej. Historia koncentruje się na nastolatce granej przez Kierę Allen, która zaczyna podejrzewać, że jej matka ukrywa przed nią mroczny sekret. W tym przypadku nowa data premiery także nie jest znana.

Stacje telewizyjne zdecydowały się na zmianę ramówki. Nadchodzący odcinek serialu Flash zostanie opóźniony i zastąpi go powtórka. Z kolei NBC pokaże jeden odcinek Czarna lista: Odkupienie zamiast zaplanowanych wcześniej dwóch odcinków. Showtime opóźnia też premiery dwóch dokumentów: Outcry (pierwotnie zaplanowany na 3 kwietnia) i Love Fraud (pierwotnie premiera zaplanowana na 8 maja). Nowe daty premier nie są znane.