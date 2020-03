Koronawirus - Mel i Max Brooksowie radzą jak dbać o zdrowie w czasie epidemii [WIDEO]

Epidemia koronawirusa na całym świecie sprawia, że pustoszeją ulice wielkich miast, półki sklepowe, a wiele projektów filmowych i telewizyjnych wstrzymuje produkcję. Wirus ten jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych oraz tych z obniżoną odpornością organizmu. Uwagę na ten ważny problem postanowili zwrócić, w odpowiedni dla siebie, lekko humorystyczny sposób Mel Brooks i jego syn Max Brooks. Pierwszy z nich to oczywiście legenda komedii, odpowiedzialny za takie filmy jak Płonące siodła i Młody Frankenstein. Drugi to znany pisarz odpowiedzialny za powieść World War Z. Panowie zamieścili w sieci wideo, które stanowi swoisty przewodnik dotyczący tego, jak dbać o zdrowie, aby nie zarazić się wirusem. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

A message from me and my dad, @Melbrooks. #coronavirus #DontBeASpreader pic.twitter.com/Hqhc4fFXbe

— Max Brooks (@maxbrooksauthor) March 16, 2020