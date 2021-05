Spirala wygrywa w box office. Armia umarłych słabo w kinach

Lionsgate

Na razie trwa wolny pandemiczny okres w kinach, bo nie ma premiery żaden wielki i głośny blockbuster. One dopiero powrócą w czerwcu 2021 roku. Dlatego też, gdy patrzymy na wyniki, są one zaledwie przeciętne.

Spirala: Nowy rozdział serii Piła zajmuje pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 8,7 mln dolarów. Jest to niestety słaba sytuacja nawet w czasach pandemii, bo prognozy mówiły o widełkach w granicach od 10 do 15 mln dolarów. Na świecie natomiast zadebiutował w 16 krajach z wynikiem 3,3 mln dolarów. Pomimo wszystko film ma budżet 20 mln dolarów plus koszty promocji, więc nawet przy słabszych osiągnięcia powinien zarobić na siebie.

Nowy film z Angeliną Jolie zatytułowany Ci, którzy życzą mi śmierci nie zachwycił w kinach. Zebrał on w samych Stanach Zjednoczonych słabe 2,8 mln dolarów. Jest to film Warner Bros., więc jednocześnie jest dostępny w VOD, ale Mortal Kombat oraz Godzilla kontra Kong pokazały, że można zarobić o wiele więcej. Na świecie nie radzi sobie lepiej - ma 4,3 mln dolarów z 33 krajów.

Film Netflixa Armia umarłych został pokazany w kinach aż 7 dni przed premierą w platformie VOD. Niestety poradził sobie kiepsko zbierając zaledwie 780 tysięcy dolarów. Prognozowano wynik w granicach 1,5-2 mln dolarów, więc zainteresowanie filmem Netflixa w reżyserii Zacka Snydera nie jest najlepsze. Z uwagi na sukces HBO Max i Warner Bros. z ich filmami w hybrydowej dystrybucji według dziennikarzy nie jest to kwestia dostępu do VOD. Zwłaszcza, że było to prawie 500 kin, więc film dostał większą dystrybucję, niż oscarowe hity Netflixa. Pomimo wszystko produkcja o zombie jest rekordzistą w historii Netflixa, osiągając najlepszy wynik otwarcia z dotychczasowych kinowych emisji.

Jeden gniewny człowiek tym razem zebrał 3,7 mln dolarów, mając w USA już 14,6 mln dolarów. Lepiej radzi sobie na świecie, osiągając 13,5 mln dolarów. Razem poza USA ma 41,4 mln dolarów. Sumując, na koncie 56 mln dolarów.

A jak radzą sobie hity Warner Bros w skali globalnej? Mortal Kombat ma na koncie 76,7 mln dolarów, a Godzilla kontra Kong ma 427,1 mln dolarów.