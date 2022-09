Splatoon 3 - Nintendo Switch otrzymało kolejny hit? Wysokie oceny i świetna sprzedaż

fot. Nintendo

9 września zadebiutowało Splatoon 3, czyli kolejna odsłona nietypowej, pozbawionej przemocy serii strzelanek od Nintendo, w której gracze stają do walki z wykorzystaniem broni wyrzucających z siebie farbę. Wygląda na to, że Japończycy mają powody do zadowolenia, bo produkcja spotkała się z uznaniem krytyków oraz cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy.

Splatoon 3 ma średnią ocen na poziomie 83% w serwisie Opencritic (dla porównania część pierwsza i druga osiągnęły odpowiednio 82% i również 83%). W recenzjach możemy przeczytać, że jest to udane rozszerzenie sprawdzonej i lubianej formuły o nowe elementy. Co prawda zabrakło rewolucyjnych zmian, ale zdecydowana większość krytyków nie sądzi, by były one specjalnie potrzebne, bo taka forma rozgrywki w dalszym ciągu bawi i nadaje się zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych graczy. Niektórzy zwracają jednak uwagę na to, że dostępnej zawartości w postaci map czy trybów mogłoby być więcej.

Tak prezentują się oceny wybranych, zachodnich serwisów.

Metro GameCentral - 9/10

IGN - 8,6/10

Polygon - 8,5/10

GameSpot - 8/10

Giant Bomb - 4/5

Game Informer - 7,8/10

Nie zawodzi również sprzedaż. Poinformowano, że gra sprzedała się (uwzględniając wydania cyfrowe oraz fizyczne) w nakładzie przekraczającym 3,45 miliona egzemplarzy w zaledwie 3 dni od premiery. Nintendo dodaje, że to rekordowy wynik jeśli chodzi o tak krótki okres od debiutu.